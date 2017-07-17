Конгрессу США советуют поддержать Грузию на пути в НАТО

Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Конгресс США должен активнее работать по линии Североатлантического альянса для противодействия «российской агрессии» в Восточной Европе, а также из-за нестабильной обстановки и конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Соответствующие поправки к проекту военного бюджета США на 2018 год были подготовлены конгрессменом от Республиканской партии Майком Тернером, пишет RT.

«НАТО нуждается в действенном механизме сдерживания, который позволит при необходимости защитить своих членов от агрессии», — говорится в документе.

При этом Тернер отмечает, что Конгресс США должен помочь Грузии и другим странам, желающим вступить в военный блок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2017 г. правительство Грузии утвердило стратегию коммуникации по вопросам вступления в Евросоюз и НАТО на 2017−2020 годы. Цель стратегии — объективное и полное информирование населения Грузии о реформах, осуществляемых правительством на пути к членству в ЕС и НАТО, а также увеличение поддержки Грузии со стороны стран — членов ЕС и альянса.

Документ определяет политику коммуникации правительства Грузии по вопросам членства в ЕС и НАТО как на национальном, так и на международном уровне.