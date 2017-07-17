МИД Белоруссии получил из Киева ноту протеста из-за фильма «Крым»

Минск, , 15:40 — REGNUM

Нота протеста в связи с появлением в открытом доступе трейлера к фильму «Крым. С любимыми не расставайтесь» направлена украинским посольством в Минске в белорусский МИД, передает 17 июля «Радио Свобода».

Отмечается, что Киев недоволен тем, что фильм будет показан в кинотеатрах Белоруссии. Пока белорусские зрители знакомятся с трейлером, в котором сообщается, что кино основано на реальных событиях.

На широкий экран фильм выйдет в 17 августа 2017 года. Отметим, что он снят за счет средств правительственного «Фонда кино» российским режиссером Алексеем Пимановым.

Пока Минск не дал официального ответа на обращение украинской стороны.

Комментируя выход трейлера, первый заместитель генерального директора белорусского предприятия «Киновидеопрокат» Андрей Разжавайкин заявил:

«Могу заверить, что у нас этот фильм к показу в кинотеатрах не планировался. Насколько знаю, там премьера перенесена с августа на сентябрь, но в любом случае мы не можем показывать все киноленты, которые выходят в Российской Федерации. Еще раз повторяю: у нас «Крым» к показу не предполагался, его не было даже в перспективных планах. И не будет …»

Напомним, в основе картины — судьбы двух молодых людей, киевлянки и севастопольца, отношения которых развиваются на фоне государственного переворота в Киеве и возникшей в ответ на него реакции гражданского общества. Как сказал Пиманов, это кино не про войну — он, скорее, антивоенный.

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