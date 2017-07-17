Главный единоросс Ярославля станет депутатом муниципалитета

Ярославль, , 15:32 — REGNUM Ярославский региональный политсовет «Единой России» предложит кандидатуру главы городского отделения партии на место депутата муниципалитета, освободившееся после избрания Павла Дыбина в областную думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском отделении партии «Единая Россия».

В воскресенье в Ярославской области прошли довыборы в областную Думу по 9-му округу. Победу одержал исполняющий обязанности председателя муниципалитета Ярославля Павел Дыбин. Его место в городском парламенте стало вакантным. Поскольку Дыбин прошел в муниципалитет по партийным спискам, то в случае освобождения депутатской должности его мандат должен перейти к следующему представителю партии. Им станет секретарь городского отделения партии «Единая Россия» в Ярославле Артур Ефремов.

«Да, политсовет ярославского отделения партии «Единая России» собирается предложить на освободившееся место депутата муниципалитета Артура Ефремова. Насколько я знаю, он не собирается покидать пост секретаря городского отделения партии и будет занимать его весь срок — 5 лет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Фифилин.

Не исключено, что Артура Ефремова могут избрать не только на депутатское место Павла Дыбина, но и доверят ему пост председателя муниципалитета. Правда, ненадолго. Выборы в 7 созыв городского парламента состоятся 10 сентября этого года.

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