Лукашенко: ОДКБ должна усилить свое военное и политическое влияние в мире

Минск, , 15:33 — REGNUM В мире ослабляются инструменты поддержания международной безопасности, заявил 17 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министрами иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба президента.

По его словам, международная безопасность и мир, совместное соблюдение интересов различных стран и коалиций ослабляется, что приводит к появлению попыток «нарушения баланса сил» в мире.

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Президент республики отметил, что для того, чтобы адекватно отвечать на мировые угрозы, такие как «терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, торговля людьми, киберпреступность», страны-члены ОДКБ должны усиливать свое военное и политическое влияние в мире.

«Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам», — сказал Лукашенко.

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Напомним, 14 октября 2016 года на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Ереван передал председательство в организации Минску. В ходе сессии президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ должна «поступить таким образом, чтобы заставить» НАТО признать организацию.

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