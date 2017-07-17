В Минкультуры довольны работой РНБ и пока не увольняют Вислого

Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Министерство культуры РФ считает, что Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге успешно ведет свою деятельность. Так ведомство ответило на письмо петербургских депутатов, требующих отправить в отставку директора РНБ Александра Вислого, которому ставят в вину проект объединения РНБ и РГБ в Москве, сообщает 17 июля корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты трех фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга — «Яблоко», «Партия роста» и «Справедливая Россия» — направили свое обращение премьер-министруи вице-премьеру. В нем они указали, что «даже после официального разъяснения министерства культуры РФ А.И.Вислый какое-то время продолжал пропагандировать этот план (объединения библиотек — прим.ред.)».

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Затем же Вислый, по словам депутатов, приступил к реализации «не менее абсурдного плана» по перемещению всех книг Основного русского фонда из старого здания РНБ в центре города на Садовой улице в новое здание на Московском проспекте, а в старом здании Вислый собирается создать «культурно-развлекательное учреждение под странным названием «Центр книжной культуры». Новое же здание, по мнению депутатов, вовсе не предназначено под перемещение всех фондов, а создавалось лишь для поступлений с 1931 года. Старый же фонд по системе шифрации четко привязан к залу старого здания, и изменения могут «уничтожить старейшую библиотеку России».

Депутаты также жаловались, что книги из хранилища нового здания с 1957 по 1971 годы не выдаются, дверь в книгохранилище заварена подрядчиком, из-за аврального переезда в новое здание отдела литературы на восточных языках эти книги тоже не выдают читателям, а архив и библиотеку восточной литературы парализовало, к тому же «из РНБ выдавливаются лучшие сотрудники».

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Но в министерстве культуры с депутатами петербургского Заксобрания не согласились. «В целом РНБ успешно справляется с поставленными перед ней задачами, выполняя государственное задание в полном объеме», — подчеркнул в своем ответе первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.

Относительно Александра Вислого он указывает, что генеральный директор РНБ «несет личную ответственность за реализацию всех видов деятельности библиотеки, в том числе пополнение, сохранение и размещение книжного фонда, обслуживание читателей» и прочее. В круг его должностных обязанностей входит решение и кадровых вопросов, включая формирование штатного расписания.

Как поясняют в Минкультуры, в последние годы РНБ испытывает нехватку площадей для размещения фонда, так как каждый год получает около 400 тыс. экземпляров новых поступлений, и теперь книги и рукописи хранятся «в условиях переуплотненности».

«При этом запланированное на 2017 год завершение строительства второй очереди Нового здания на Московском проспекте, 165, позволит уменьшить дефицит площадей для размещения библиотечного фонда и, соответственно, создать более комфортные условия для информационно-библиотечного обслуживания пользователей», — пишет Аристархов.

В ноябре 2017 года на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме состоится заседание коллегии Минкультуры, где также будет обсуждаться вопрос о концепции развития РНБ.

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Один из авторов депутатского письма, Борис Вишневский («Яблоко»), уже назвал ответ министерства культуры «возмутительной отпиской».

РНБ одна из крупнейших библиотек мира, современный информационный центр, хранилище уникальных документов, в фондах которого около 38 млн экземпляров. Ежегодно библиотека обслуживает более 800 тыс. читателей, которым выдается более 5 млн экземпляров документов. В 2016 году на сайте РНБ было зарегистрировано 10 млн обращений.

Напомним, ранее Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов предложили Дмитрию Медведеву объединить ресурсы двух библиотек. При этом в качестве возможного варианта предлагали создать одно юридическое лицо.

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