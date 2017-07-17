Президент Филиппин ускорит предоставление автономии народу моро

Манила, , 15:18 — REGNUM

Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил 17 июля с обещанием ускорить принятие нового законопроекта о предоставлении автономии исламскому региону островного государства, сообщает Reuters.

Основной закон о Бангсаморо, представленный на рассмотрение Дутерте, стал кульминации более 20-летнего мирного процесса между преимущественно христианскими Филиппинами и сепаратистским движением Исламский освободительный фронт моро.

В рамках законопроекта южная часть острова Минданао получает статус автономного региона, обладающего собственным законодательными, исполнительными и налоговыми полномочиями.

«Позвольте мне сказать вам, братья мои… я поддержку и ускорю этот законопроект на его пути в законодательный орган», — отметил глава Филиппин.

«Не будет никаких преград для положений, которые соответствуют конституции и устремлениям народа моро», — добавил он.

Напомним, моро входят в группу филиппинских народов, исповедующих ислам суннитского толка. Сформированная из их числа организация Исламский освободительный фронт моро борется за создание независимого государства на юге Филиппин.