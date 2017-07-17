Большинство украинцев не хотят воевать с жителями Донбасса — опрос

Киев, , 14:56 — REGNUM Около 10% жителей Украины согласны с независимостью Донецкой и Луганской Народных Республик или их включением в состав Российской Федерации. В тоже время усмирения Донбасса силой желают около 20% украинцев. Об этом сегодня, 17 июля, на пресс-конференции в Киеве заявила директор фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Директор фонда также подчеркнула, что воинственность украинцев заметно падает по мере приближения к линии разграничения в Донбассе.

«Только 18% готовы к установлению мира на Донбассе силовым путем. Это тоже очень важный результат. Что интересно, и это уже общая тенденция, что чем дальше от фронта, тем больше растет воинственность. Чем ближе — к фронту, тем больше люди согласны на более мирные меры», — заявила Бекешкина.

Кроме того, каждый пятый опрошенный считает, что ДНР и ЛНР необходимы расширенные полномочия в составе украинского государства.

«Мы спрашивали, а как люди видят политическое будущее оккупированных территорий, ДНР и ЛНР. Стоит сказать, что растет количество тех, кто не хочет предоставлять этим территориям какой-то автономии — 55% украинцев видят их в составе Украины на довоенных условиях, то есть так, как раньше было в статусе областей. Еще каждый пятый респондент склоняется к предоставлению этим территориям большего уровня автономии, но в составе Украины. И 9% по Украине в целом поддержали самостоятельное существование этих территорий либо в составе таком, как существуют они сегодня, либо их присоединение к России», — резюмировала социолог.