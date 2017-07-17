Президент Хорватии определилась со сроками визита в Россию

Москва, , 14:50 — REGNUM Официальный визит в Россию хорватского президента Колинды Грабар-Китарович состоится осенью 2017 года, заявил 17 июля глава Комитета по внешней политике Хорватского сабора Миро Ковач.

Вступая на встрече с главой комитета по международным делам Совфеда, хорватский дипломат сказал:

«Осенью этого года мы ожидаем визит президента Хорватии в Россию».

Напомним, хорватский президент Грабар-Китарович находится у власти с 2015 года. Она победила во втором туре выборов, набрав 50,42% голосов и став первой женщиной — президентом в этой стране.

Грабар-Китарович дипломат. Отметим, что с 2008 по 2011 год она была послом Хорватии в США (2008—2011).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2015 года (после инаугурации) она заявила, что Сербия должна присоединиться к санкциям США и Европейского союза против России. И это несмотря на то, что между Сербией и Россией дружеские отношения, сказала хорватский лидер.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый президент Хорватии призвала Сербию ввести санкции против России