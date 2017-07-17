Крымские СМИ: ночью по Феодосии провезли две турбины

Симферополь, , 14:57 — REGNUM Поздно вечером 16 июля в Феодосии можно было видеть, как через город тягачи везут укрытые брезентом цилиндрические предметы, похожие на турбины, о которых ранее писало агентство Reuters. Соответствующие фотографии оказались в распоряжении портала «Примечания».

13 июля журналисты агентства Reuters заявили о том, что в порт Феодосии доставлены два цилиндрических объекта в несколько метров длиной, покрытых голубым и серым брезентом.

Груз был похож на продукцию газотурбинных систем Siemens, каждая из которых состоит из двух основных компонентов — турбины и генератора. Однако подтверждения, что оборудование на доке было именно турбинами Siemens, у агентства нет.

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Ранее представители компании обвинили Россию в том, что по меньшей мере две из общего числа четырех турбин, которые она продала российской государственной фирме «Технопромэкспорт», были доставлены в Крым без запроса о мнении компании и, несмотря на действие санкций.

Сообщения о новых турбинах в Феодосии последовали уже после скандала — при этом именно четыре турбины необходимы для двух строящихся в Симферополе и Севастополе электростанций, поэтому, возможно, еще две турбины привезли для строительства другого объекта — например, планируемой электростанции под Саками.

Российские власти настаивают, что все турбины для электростанций отечественного производства.