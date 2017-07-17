Латвийская молодежь неохотно идет служить в армию

Рига, , 14:48 — REGNUM Возможности престижной карьеры в Национальных вооруженных силах Латвии, бесплатное образование, зарплата от 780 евро на руки, страхование здоровья и другие преимущества не мотивируют латвийцев идти в профессиональную армию, сообщает портал Nra.lv. Так, в 2016 году армия планировала рекрутировать 700 солдат, однако смогла привлечь 600 человек. А на 2017 год планы еще более амбициозные — привлечь 828 молодых людей.

В свою очередь руководитель центра рекрутирования и отбора капитан Рихард Розенбаум считает это трудной задачей, поскольку все работодатели борются за новых рабочих. И армия конкурирует не только с другими силовыми структурами, но и с частным сектором, а также зарубежными коммерсантами, которые тоже «охотятся» за выпускниками средних школ.

У вооруженных сил при этом довольно высокие требования к физическим возможностям молодых людей, к их здоровью и биографии. И каждый год порядка 60% кандидатов приходится отсеивать.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно официальной информации министерства обороны Латвии, из 100 человек, которые подают заявку на службу, 40 принимаются в Национальные вооруженные силы, а около 30% потенциальных латвийских солдат не могут выполнить сравнительно легкие физические упражнения. Около 12% новобранцев не проходят уже первую проверку по линии министерства внутренних дел, так как против них возбуждены уголовные процессы. Часть молодых людей не подходит по состоянию здоровья — все чаще у кандидатов выявляются проблемы с позвоночником, а также сердечные заболевания. Примерно 30% потенциальных солдат не могут пройти первую проверку на физическую выносливость, некоторые — психологическую диагностику.

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