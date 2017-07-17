«Новые правила работы ГД задают определенную планку ответственности»

Москва, , 14:47 — REGNUM

Журналист и общественный деятель Валерий Фадеев побеседовал с Председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в эфире программы «Воскресное время».

Речь шла о правилах работы Государственной думы VII созыва, депутатах-одномандатниках, новом формате повестки Госдумы, законе о реновации и дольщиках строящегося жилья.

Относительно поправок в регламент, запрещающих депутатам голосовать за своих коллег, и дальнейших мер борьбы за дисциплину работы депутатского корпуса, спикер Государственной думы отметил:

«Вообще, борьба просто ради дисциплины, она, наверное, бессмысленна. Потому что может быть дисциплина, а качество законопроектов будет оставлять желать лучшего, поэтому нам было важно создать такие условия, которые позволяли бы принимать более качественные законы.»

«В этой связи, когда мы говорим о дисциплине, это, все-таки, итог того, что депутаты все вместе взяли и для себя приняли правила, новые правила, которые задают определенную планку ответственности, но это все-таки, было решение депутатского корпуса и всех фракций», — подчеркнул Вячеслав Володин.

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