В Литву прибывают военные из Люксембурга

Вильнюс, , 14:46 — REGNUM В Литву сегодня, 17 июля, прибывают люксембургские военные, которые присоединятся к дислоцированной в стране боевой группе батальона НАТО, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы.

Около 20 люксембургских военных, которые помогут гарантировать логистическую поддержку международной военной единицы, привозят в Клайпедский морской порт и логистическую технику — грузовики разных модификаций — всего около 10 единиц.

Сейчас в дислоцированной в Литве боевой группе батальона НАТО служат военные Германии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии, боевой группой руководит Германия. В 2017—2018 годах в боевой группе батальона НАТО будут служить военнослужащие Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.