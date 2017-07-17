Правительство Турции стремится продлить режим чрезвычайного положения

Анкара, 17 июля 2017, 14:45 — REGNUM
Правительство Турции планирует продлить режим чрезвычайного положения, введенного после неудавшейся попытки осуществить государственный переворот 16 июля 2016 года, сообщает Reuters.
Об этом заявили в управлении делами премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, направившего в парламент страны соответствующий запрос.
Из документа следует, что правительство Турции обращается к парламенту с просьбой продлить режим чрезвычайного положения еще на три месяца с 19 июля.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года группа путчистов в Турции предприняла попытку насильственной смены власти. Тем не менее главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану удалось удержать власть.
В результате столкновений заговорщиками со сторонниками действующей власти погибли 246 граждан Турции, более двух тысяч получили ранения.
После провала заговора в рядах вооруженных сил, правоохранительных органов, образования и других служб страны начались чистки, в ходе своих постов или были уволены многие тысячи человек.
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