Госбезопасность Литвы уличили в «крышевании» бизнеса

Вильнюс, , 14:39 — REGNUM Член Сейма Литвы Кястутис Масюлис обратился к председателю Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутасу Бакасу с просьбой созвать внеочередное заседание комитета и рассмотреть ситуацию в Департаменте государственной безопасности (ДГБ), сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 июня, в Сейме Литвы. В СМИ появилась информация, что у работника ДГБ Томаса Якучениса есть интересы в сфере энергетики, что он их активно реализует и связан с предпринимателями и организациями, у которых сомнительная репутация.

«Руководство или не собирает информацию о деятельности своих работников, или относится к этому с терпимостью. Можем ли мы быть уверены в том, что Литва в безопасности, если должностных лиц больше заботят не интересы страны, а личные имущественные дела? Это говорит о том, что в важной службе безопасности нашей страны есть серьезные проблемы», — говорит парламентарий.

Как сообщают СМИ, работник ДГБ Якученис, курировавший сферу энергетики, и его супруга юрист Второго департамента оперативных служб при министерстве обороны Аудроне Якученене арендовали земельный участок для строителей солнечных электростанций. «Сейчас начато рассмотрение бюджета на 2018 год, поэтому очень важно должным образом оценить выделение денег налогоплательщиков ДГБ в этом и следующем годах. Будут ли они эффективно использованы», — спрашивает Масюлис.

ДГБ — непубличное госучреждение, контроль над которым осуществляет парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне.