Заявление Володина о статусе русского в Армении уже называют скандальным

Москва, , 14:39 — REGNUM Водители из Армении смогут работать со своими правами в РФ после того, как русский язык станет в республике официальным, заявил спикер Госдумы.

Подобное сообщение появилось на официальной страничке Государственной думы в Твиттере.

Заявление, которое в Армении уже называют скандальным, Володин сделал на встрече с главой парламента Армении Ара Балояном, который находится с двухдневным официальным визитом в России.

Водители из Армении смогут работать со своими правами в РФ после того, как русский язык станет в республике официальным, заявил спикер ГД — Государственная Дума (@dumagovru) 17 июля 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013 № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно тексту закона, с 1 июня управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не допускается.

14 июля Госдума приняла в третьем чтении поправку в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которой гражданам Киргизии разрешается работать в России с национальными водительскими правами. Также признаются права тех стран, где русский язык является официальным, то есть Белоруссии.

Таким образом граждане Армении, которая является членом ЕАЭС, лишились возможности работать на территории России водителями.

Можно с уверенностью предположить, что заявление Володина вызовет шквал критики в Армении. О присвоении русскому языку статуса официального в стране, где 97,7% жителей говорят на армянском, по крайней мере, не серьёзно.

В Армении, согласно официальной статистике, распространены также езидский, на котором говорят езиды (1%), и русский язык (0.9%).

22 января 2002 года Армения ратифицировала Европейскую хартию региональных языков. Согласно ей, языками меньшинств в Армении признаны езидский, русский, греческий и ассирийский языки.

Также не серьёзно считать, что ради того, чтобы водители из Армении смогли работать в России, Армения станет присваивать русскому языку статус официального. Для этого можно просто выдавать национальные водительские удостоверения согласно требованиям Венской конвенции, после чего граждане Армении с легкостью смогут получать российские права.

Также можно предположить, что за этим сообщением последуют объяснения, типа того, что слова Володина были истолкованы неправильно. Надеемся, что именно так оно и будет.

Да, в Армении русский язык широко распространён, им владеет около 70% населения страны. На русском в Армении показывают фильмы в кинотеатрах, на телевидении. Русский язык является обязательным предметом для изучения в школах Армении, но нет никаких аргументов в пользу принятия русского языка в качестве второго государственного.

Призывы о присвоении русскому языку статуса официального звучали и раньше. Так гендиректор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в 2014 г. заявлял о том, что «продвижение русского языка и русской культуры в Армении в интересах ее безопасности», и, исходя из этого, в стране нужно изменить закон о языке.

Комментируя подобные призывы власти Армении неоднократно заявляли, что такие предложения нужно хоть как-то аргументировать: «Язык принимается в качестве второго государственного в случаях, когда страна не является моноэтнической, и в ней проживает большое количество людей, говорящих на другом языке. 97% жителей Армении — армяне, и ни русский, ни какой-либо другой язык не может стать здесь вторым государственным, для этого нет никаких оснований, и наши законы не позволят этого».

В этой связи не так важно, что заявил Володин, а что ответил ему Ара Баблоян.

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