Лондон, , 14:32 — REGNUM Великобритания расширит программу помощи Украине в подготовке солдат Вооруженных сил страны. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на свои источники.

«Великобритания расширит программу подготовки украинских военнослужащих, которые ведут борьбу с пророссийскими силами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая программа поможет получить украинским солдатам навыки «противостояния бронетанковой технике, минометным расчетам и действиям снайперов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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