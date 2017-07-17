Песков пояснил, как воспринимать слова Кадырова о ядерных ракетах

Москва, , 14:11 — REGNUM Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о возможном применении Россией ядерных ракет необходимо рассматривать в контексте сказанного. При этом ничего из ряда вон выходящего чеченский лидер не сказал, заявил 17 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о недавнем интервью Кадырова, Песков напомнил, что слова главы Чечни зачастую вырываются из контекста. В данном случае заявление Кадырова о ядерном оружии действительно может выглядеть довольно жестко, хотя «ничего там из ряда вон выходящего сказано не было», пояснил представитель Кремля.

Напомним, 15 июля был опубликован фрагмент интервью чеченского лидера американскому телеканалу HBO, в котором шла речь об отношениях Москвы и Вашингтона. Кадыров отметил, что США ведут себя по отношению к России враждебно, хотя Москва американское государство противником не считает.

Глава Чечни напомнил, что Россия является ядерной державой. В случае, если по стране будет нанесен удар, в ответ автоматически полетят ядерные ракеты, заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, высказывание Кадырова стали активно обсуждать интернет-пользователи. Позже глава Чечни решил прокомментировать свое заявление.

«Это не просто слова. Мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать», — написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

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