Киев, , 14:04 — REGNUM Замглавы министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука в интервью изданию «Апостроф» заявил, что России лучше исчезнуть как государству.

По его словам, прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас — это был бы «наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира».

Кроме того, он заявил о необходимости усилить внешнее воздействие на Россию при помощи санкций. Москва, по его мнению, является «страшным» и «коварным» врагом, для борьбы с которым необходимо «наращивать войска».

Ранее Тука признал, что у Киева нет доказательств присутствия российской арии в Донбассе, в чем регулярно обвиняет Россию Украина. Кроме того, считает чиновник, на Украине необходимо установить диктатуру.

Напомним, военный конфликт в Донбассе начался с агрессивных действий Киева, который не признал результаты референдума о независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Объявив референдум «незаконным» и назвав жителей республик «террористами» и «сепаратистами», правительство Украины начало полномасштабную гражданскую войну на территории Донбасса с применением артиллерии, танков и авиации.

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