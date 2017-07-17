В Кремле сочли расчет США на «что-то взамен» дипсобственности РФ неуместным

Москва, , 13:48 — REGNUM Расчет Вашингтона на то, что Москва будет выполнять какие-то условия возврата ее дипломатической собственности, не оправдан, сообщил журналистам 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения о том, что США рассчитывают получить от России «что-то взамен», Песков сказал следующее:

«Мы уже отмечали, что считаем абсолютно неприемлемым какое-то обусловливание возвращения дипсобственности. Мы считаем, что она должна быть возвращена без каких-либо условий, без каких-либо разговоров».

Песков пояснил, что возникшая проблема с российской дипсобственностью «решается» американской стороной за рамками норм международного права.

«Контакты происходят по линии внешнеполитических ведомств», — отметил он.

Он напомнил, что эта острая тема обсуждалась и на высшем уровне — в ходе саммита G20 в Гамбурге (Германия): 7 июля российский президент Владимир Путин встречался с американским коллегой Дональдом Трампом.

Напомним, проблема с дипсобственностью возникла в конце прошлого года. Россия была наказана за мнимое вмешательство в выборы США через «хакеров». По инициативе 44-го президента США Барака Обамы на российские дипломатические дачи, расположенные в двух американских штатах, был наложен арест.

Помимо этого, США покинули 35 российских дипломатов: Белый дом распорядился выслать их в Россию. В МИД РФ сообщали о том, что последуют ответные меры.

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