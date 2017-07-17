«План Маршалла для Украины» — важнейший инструмент для сдерживания России»

Вильнюс, , 13:36 — REGNUM В ближайшее время планируется начать реализовывать сформулированную членами литовского Сейма инициативу «План Маршалла для Украины», а в начале 2018 года созвать по этому вопросу большую конференцию международных доноров в Брюсселе. Об этом заявил по итогам своего визита в Киев экс-премьер Литвы, депутат Сейма Андрюс Кубилюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 июля.

«Это существенный прорыв в реализации нашей общей с украинцами инициативы. За очень короткий срок нам удалось достигнуть того, что эта инициатива, которая имеет большое значение для экономического успеха Украины, из «теоретической» мечты превратилась в реальные планы, которые позволили бы гарантировать, что годовой экономический рост экономики Украины от 2% поднялся до 6−8%. Для этого нужно, чтобы в ближайшие 5 лет ежегодно в реальную экономику Украины вливалось по 5 млрд евро новых инвестиций. (…) «План Маршалла для Украины» просто необходим, потому что экономический успех Украины — важнейший инструмент «Стратегии сдерживания России», — сказал Кубилюс.

«Благодаря общим усилиям мы много добились. Это доказывает и реализация этой важной инициативы: вместе с Сеймом, правительством, президентским дворцом мы способны превратить в реальность то, что год назад казалось недостижимым. Не зря во многих западных столицах можно услышать позитивные замечания относительно того, что Литва, способная браться за такие инициативы, в международной политике успешно «боксирует в более тяжелой весовой категории, чем ей полагается», — отметил Кубилюс.

По словам парламентария, на встречах Европарламента и Еврокомиссии представителям литовского Сейма и украинской Рады было предложено до сентября подготовить более детальную финансовую и институционную концепцию «Плана Маршалла для Украины». Сейчас собираются литовские и украинские эксперты, чтобы помочь подготовить такую концепцию. Планируется, что на встрече стран Восточного партнерства, которая состоится в сентябре в Брюсселе, можно будет детально обсудить эту концепцию.