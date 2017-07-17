В Кремле назвали «противоречивой» информацию о смерти аль-Багдади

Москва, , 13:31 — REGNUM В Кремле не располагают достоверной информацией о гибели лидера «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, информация «противоречива». Она в настоящее время проверяется «нашими соответствующими службами».

«Каких-то более точных сведений у нас нет», — так Песков прокомментировал сообщения о смерти аль-Багдади.

Ранее о возможной гибели аль-Багдади заявило Минобороны РФ. Это могло произойти, по данным ведомства, в результате удара ВКС РФ 28 мая в южном предместье Ракки.

О том, что лидер террористов жив, позже заявил глава управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри. Он указал пригород Ракки как возможное место укрытия боевика.

Эту информацию подтвердила курдская разведка. По их данным, аль-Багдади скрылся южнее Ракки после того, как появились сообщения о его смерти.

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