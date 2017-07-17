США вынуждают Россию принять ответные меры по дипсобственности

Москва, , 13:24 — REGNUM Действия США в отношении дипломатической собственности РФ на ее территории вынуждают Москву принять ответные меры в отношении американской дипсобственности. Такое заявление сделал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, сообщает 17 июля РИА Новости.

Соответствующий комментарий российского сенатора последовал вслед за сделанным в Белом доме заявлением о том, что Вашингтон не собирается возвращать ранее захваченную российскую дипломатическую собственность, пока не получит от Москвы «чего-то взамен».

«В данном случае российской стороне, судя по всему, не остается выбора — наступает время ответных мер», — заявил член Совфеда, подчеркнув при этом, что российская сторона делала все возможное для избежания обострения конфликта, но ответная реакция в отношении американской дипломатической собственности должна последовать.

«Это не наш выбор, и это будут вынужденные меры», — отметил Косачев.

Комментируя заявление представителя администрации президента США, российский сенатор отметил, что действия США являются очередным игнорированием международного права и попыткой «продвижения концепции национального права над международным».

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С подобным поведением Вашингтона не должна мириться ни российская сторона, ни международное сообщество, поскольку каждый подобный инцидент работает на подрыв мировой стабильности и продвигает «концепцию однополярного мира», отметил Косачев.

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