Украина требует объяснений от Белоруссии в связи с показом фильма о Крыме

Киев, , 12:58 — REGNUM Запланированный к показу в белорусских кинотеатрах российский фильм «Крым» обеспокоил посольство Украины в Минске, в связи с чем ведомством была передана нота в министерство внутренних дел Белоруссии, сообщает 17 июля телеканал «112 Украина».

«Да, ноту передали в МИД Беларуси», — цитирует источник сообщение украинского дипломата.

В украинской дипмиссии сообщили также, что нота была передана в МИД Белоруссии еще в пятницу, 14 июля. Пока Минск не дал официального ответа на обращение украинской стороны.

Напомним, российский фильм «Крым», режиссером которого выступил глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, должна выйти в российском прокате в 2017 году. В основе картины судьбы двух молодых людей, киевлянка и севастопольца, отношения которых развиваются на фоне государственного переворота в Киеве и возникшей в ответ на него реакции гражданского общества.

«Фильм не про войну — он скорее антивоенный, не зря в финальных титрах идут слова о посвящении картины российским и украинским офицерам, которые не стали стрелять друг в друга, — заявил Пименов в интервью телеканалу «Звезда». — И, к слову, уверен: история еще поставит им за это памятник».

По мнению режиссера, в истории с Крымом понимание есть и у многих украинцев. Он выразил надежду, что многие граждане Украины посмотрят фильм в интернете.