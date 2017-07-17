Новый «совет по детям» может появиться при президенте

Москва, , 12:48 — REGNUM В ближайшее время в России может быть создан Совет по правам ребенка при президенте, работа над которым ведётся в аппарате сенатора Мизулиной, сообщает источник, близкий к участникам процесса.

«Учитывая идейную системность взглядов и важность позиции вышедших из Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка всероссийских родительских и других патриотических организаций для дальнейшего развития страны в области государственной семейной политики, полагаем целесообразным здоровым силам в окружении Президента РФ В.В. Путина предоставить этим организациям новые возможности доведения своей позиции, идей и взглядов до руководства страны, депутатского корпуса, экспертного сообщества, широкой российской общественности», — говорится в пояснительной записке, переданной в редакцию сторонниками создания данного совета.

На данный момент при президенте РФ действует Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы, который возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Совет образован в целях обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией указанной стратегии.

В случае одобрения руководством страны, название и руководство совета может быть усилено за счет профессионалов в том числе из Совета Федерации: в руководство совета по правам ребенка могут войти сенатор Елена Мизулина, председатель Родительского всероссийского сопротивления Мария Мамиконян.

Председатель совета сможет контролировать деятельность всех уполномоченных по правам ребенка, в том числе уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову. Как говорят источники, близкие к участникам процесса, «то, что в последнее время делает уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, заставило вспомнить, что должность «омбудсмен» — это должность «ювенальная». В свое время Павел Астахов, при всех своих недостатках, вложил в эту должность много антиювенального содержания».

Опрошенные эксперты уверяют, что совет сможет контролировать деятельность чиновников в данной сфере.