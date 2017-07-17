Азербайджан в вопросе Карабаха не придерживается договоренностей — Баблоян

Москва, , 12:46 — REGNUM Армения высоко ценит конструктивную роль России в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля, об этом заявил председатель Национального собрания Республики Армения Ара Баблоян на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

«Мы высоко ценим ту последовательную и конструктивную роль России в деле мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта», — заявил Баблоян.

При этом, по его словам, 4 июля 2017 года на территории непризнанной республики опять произошли столкновения.

«Впервые после апрельских событий 2016 года Азербайджан использовал системы залпового огня, а так как азербайджанская сторона располагает снарядами и позициями вблизи населенных пунктов, то использует население в качестве живого щита», — рассказал Баблоян.

При этом он уверен, что подобных жертв можно было бы избежать.

«Мне кажется, что подобных провокаций и связанных с ними потерь можно было бы избежать, если бы Азербайджан придерживался договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге в 2016 году», — заявил Баблоян.

По его словам, в таких конфликтах чаще всего погибают молодые люди и дети. При этом решить наболевший вопрос можно только мирным путем.

«Для меня нет разницы, с какой стороны погибают люди, надо сделать все, чтобы они не погибали, чтобы мы решали вопрос мирно, путем диалога и обсуждений», — подчеркнул Баблоян.

Спикер парламента Армении Ара Баблоян начал двухдневный официальный визит в Москву. В ходе визита спикер встретится с главой Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и предстоятелем Русской православной церкви — патриархом Московским и всея Руси Кириллом, отметили в аппарате парламента.