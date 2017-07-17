Ушел в отставку заместитель Тулеева по строительству

Кемерово, , 12:32 — REGNUM В Кемеровской области ушел со своего поста по собственному желанию заместитель губернатора по строительству Евгений Бухман, говорится в сообщении региональной администрации 17 июля.

«Евгений Бухман освобожден от должности заместителя губернатора по строительству, которую он занимал с августа 2014 года», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности замгубернатора по этому направлению пока никто не назначен. Курирует эту сферу начальник областного департамента строительства Александр Шнитко.

С начала 2017 года свои посты покинули еще двое замгубернаторов области. 31 марта в отставку подал зал Амана Тулеева по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина. Она перешла на другую работу.

Также по собственному желанию 1 мая уволился заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Анатолий Лазарев.

В 2016 года из аппарата областной администрации уволились начальник главного финансового управления Сергей Ващенко, бывший первый замгубернатора Максим Макин и Дмитрий Исламов, ставший после выборов в сентябре депутатом Госдумы.

После возбуждения уголовного дела о вымогательстве акций «Разреза Инской» были отстранены от занимаемых должностей замгубернаторы Александр Данильченко и Алексей Иванов.