Володин поблагодарил Баблояна за поддержку РФ в ПАСЕ

Москва, , 12:30 — REGNUM РФ отказывается принимать участие в ПАСЕ до тех пор, пока не будет изменен регламент Ассамблеи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем национального собрания Армении Арой Баблояном.

Лишение слова делегации противоречит основам и свойству парламентаризма, указал Володин.

«Когда одну из сторон вдруг лишают слова, голоса, это такой атавизм, который ставит крест на самом парламентаризме», — сказал спикер Госдумы. «Затыкание таким образом рта и лишение слова — это посягательство на основополагающие права не только граждан, но и права стран, которые делегировали своих депутатов», — отметил Володин. «Пока такой регламент существует в ПАСЕ, мы участвовать не будем», — подчеркнул он.

Спикер Госдумы отметил, что Армения поддерживает позицию РФ.

«Благодарны вам, что вы поддерживаете нас в этом вопросе», — обратился Володин к Баблояну.

Также спикер Госдумы остановился на вопросе взаимодействия РФ с ПАСЕ.

«Россия приостановила выплаты взносов, потому что нет возможности участвовать в принятии решений, а раз нет возможности в принятии решений, избиратели соответственно скажут: если вы не участвуете, зачем тогда перечисляете — большие деньги», — отметил спикер Госдумы.

Делегацию РФ в ПАСЕ лишили основных полномочий в апреле 2014 года. Это произошло на фоне гражданской войны на Украине и возвращения Крыма в состав РФ.

Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека.

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