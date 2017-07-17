ОАЭ: Абу-Даби непричастен ко взлому катарских сайтов

Лондон, , 12:28 — REGNUM

Объединенные Арабские Эмираты непричастны к предполагаемому взлому катарских веб-сайтов, ставших причиной дипломатического скандала вокруг Катара, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступил 17 июля глава государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш, назвав статью в The Washington Post, ссылающуюся на официальные лица США, фиктивной.

«Вышедшая сегодня статья в The Washington Post, в которой указывалось, что мы действительно стояли за взломом Катара, также не соответствует истине», — отметил чиновник, выступая в британском аналитическом центре Chatham House.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические связи с Катаром. Официальной причиной стало поддержка Дохой террористических организаций, в том числе «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сближение Катара главным противником Эр-Рияда Ирана. В мае в катарских СМИ появилась информация со ссылкой на эмира страны с превознесением группировки ХАМАС и Ирана.

В свою очередь, официальная Доха опровергла эту информацию, заявив, что сайты информационных агентств страны были взломаны.

Сведения о причастности ОАЭ к возможным взломам появились в статье The Washington Post, автор которой ссылался на информацию официальных источников США.

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