Военный Донбасс: самые интенсивные обстрелы на Мариупольском направлении

Киев, , 12:25 — REGNUM В Донбассе не стихают позиционные бои низкой интенсивности. Наиболее неспокойная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении. Противоборствующие стороны применяют артиллерию, танки, БМП, БТР, минометы и пехотное вооружение. Данную информацию 17 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, администрации Донецка (ДНР) и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах, передает ИА REGNUM.

Так, пресс-служба администрации Донецка информирует, что в ночь на 17 июля обстрелу со стороны ВСУ подверглись позиции ДНР в пос. Трудовские Петровского района Донецка.

В свою очередь Народная милиция ЛНР зафиксировала одно нарушение режима тишины со стороны украинских войск.

«Обстрелу подверглись позиции Народной милиции в районе населенного пункта Калиново, с направления Новозвановки. Противник применил станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 «Копье». Разрушений строений и пострадавших среди мирного населения и военнослужащих нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, спикер штаба «АТО» Стельмах заявил, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР «16 раз нарушили перемирие, в ответ силы «АТО» четыре раза открывали огонь». По его словам, опорные пункты ВСУ в Водяном и Широкино (Мариупольское направление) попали под огонь из гранатометов.

«С 20.40 и почти на протяжении двух часов враг из 120 и 82 миллиметровых минометов, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал подразделения сил «АТО» в районе поселка Гнутово», — сказал Стельмах.

Он сообщил, что в результате обстрела украинских позиций в Талаковке получил ранения один украинский военнослужащий. Также в конце суток ВС ДНР «выпустили 13 мин калибра 82 миллиметра по Красногоровке». Подполковник отметил, что на Луганском направлении ВС ЛНР «из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоалександровку и Донец».

Ранее, 16 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что военнослужащие из 57 отдельной механизированной бригады ВСУ проводят языческие жертвоприношения. «Нашей разведкой получены данные об очередном зверстве радикалов. Так, 12 июля текущего года группа военнослужащих 57 омпбр, ранее входивших в националистическое движение «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и исповедующих славянское язычество, отмечая древнеславянский праздник «Выбор жертвы Перуну» в одной из лесных зон н.п. Первомайское (вблизи н.п. Авдеевка), соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 г.р. Согласно старославянским канонам, проведение данного «праздника» сопровождается жертвоприношением рабов из числа захваченных в плен врагов», — рассказал Басурин.

Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Также предполагается вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передача под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.