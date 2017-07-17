ЕС ввел санкции против 16 граждан Сирии из-за «химатак»

Брюссель, , 12:17 — REGNUM Против 16 граждан Сирии, которые якобы причастны к химическим атакам в стране, введены ограничительные меры. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, которое обнародовано на официальном сайте ведомства.

«С 17 июля 2017 г. Совет включил 16 человек в список лиц, против которых направлены ограничительные меры Европейского союза, действующие против сирийского режима», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США, не представив никаких доказательств, обвинили Дамаск в том, что правительственная армия Сирии применила против жителей Хан-Шейхуна химическое оружие. В западных СМИ появились кадры последствий «химической атаки», на которых показаны мирные жители, отравленные «химическим оружием Асада».

Доказательств вины Дамаска в применение химического оружия никто не представил. Зато этот «инцидент» стал поводом для ракетного удара Вооруженных сил США по сирийской авиабазе Эш-Шайрат (провинция Хомс, Сирия) в ночь на 7 июня.

Читайте также: Глава ЦРУ заявил о наличии «доказательств» применения химоружия Дамаском