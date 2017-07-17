Владимир Павленко, , 12:14 — REGNUM

Не успели остыть софиты, освещавшие встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — как грянул очередной виток скандала с арестованной в Америке российской дипломатической собственностью. Разумеется, Москва ответила — не могла не ответить, особенно в свете того, что в декабре, когда этот арест вместе с высылкой дипломатов вводился Бараком Обамой, мы от встречных мер воздержались в расчете именно на здравомыслие Трампа. Оказалось, ошиблись.

Отвечает ли Трамп за свои слова, и почему каждая новая порция показного оптимизма по поводу российско-американских отношений неизменно оборачивается очередным «закручиванием гаек» противостояния? На наш взгляд, все очень просто. Наступив на все возможные мины и грабли, которыми «заклятые друзья» Трампа обложили Белый дом перед его туда въездом, американский лидер «сдулся», толком даже не успев «надуться». Политическая неопытность обернулась фиаско, которая, правда, может и не перейти в давно обсуждаемый в вашингтонских «коридорах власти» импичмент. Но он и не требуется. Трампа как будто уже «подменили»: человек тот же, на том же месте, говорит те же вещи, только развернулся на 180 градусов.

Далеко не секрет, что американские верхи — от олигархических «хозяев правил игры» до их марионеток-политиков и представителей экспертного сообщества — поделены на условных «реалистов» и «идеалистов». Первые мыслят категориями геополитики, отстраняясь от идеологического радикализма; вторые, напротив, мотивированы именно идеологией. Они-то как раз и видят США «цитаделью демократии», в то время как их оппоненты приоритет отдают не абстрактным принципам, а конкретным национальным интересам.

Сегодня Трамп «на прицеле» уже не у глобалистов из «идеалистской» части американского истеблишмента, с которыми воевал в избирательной кампании. А у «своих», кровных «реалистов», с которыми вместе шел на выборы и побеждал. Видимо, посмотрев, что и как происходит и убедившись, что с дилетантом в политике «каши не сваришь», сторонники вице-президента Майка Пенса — а это и шеф ЦРУ Майк Помпео, и глава Национальной разведки Дэн Коутс — от президента потихоньку дистанцировались. «Точкой невозврата» послужила замена президентского советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна другим генералом — Гербертом Макмастером, который тесно связан с экс-директором ЦРУ Дэвидом Петрэусом, своим коллегой и начальником по службе в Афганистане.

Вместе они активно разворачивали прежний курс, отказываясь от начавшегося было свертывания американского военного присутствия в этой стране. Частью этой новой «генеральной линии» сегодня становятся попытки превратить Афганистан в еще один фронт противостояния Пакистана и Индии, чреватого ядерной эскалацией. Для этого очень подошли расклады в «Талибане». Настоящая охота открыта на полевых командиров, связанных с пакистанской межведомственной разведкой, зато «зеленый свет» дается тем, кто не прочь установить взаимодействие с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которого по мере наступления правительственной армии выдавливаются за границы многострадальной Сирии.

Внешние пертурбации повлекли и крутые внутренние перемены. Заступив на свой пост в феврале, Максмастер уже к апрелю поспособствовал серьезным перестановкам в верхах афганской власти, в которых ослабло влияние этнических таджиков и узбеков, зато укрепился пуштунский фактор. Поводом послужило резонансное нападение «своих» талибов на штаб одного из корпусов правительственной армии; после нападавшие признавались, что получили поддержку со стороны «оборотней» в рядах самих военных. В начале июня после крупного теракта в Кабуле и последовавших за ним протестов новый советник Трампа лично поддержал тех, кто организовал их подавление, допустив при этом кровопролитие с характерным этническим подтекстом.

При этом радикалы в окружении Трампа опираются на поддержку внутри самой администрации, собранной «с миру по нитке» так, чтобы «никто не обиделся». То, что в ней оказались такие представители глобалистского истеблишмента, как министры финансов Стив Мнучин, торговли Уилбур Росс, образования Бетси Дэвос, обороны, наконец, Джеймс Мэттис, связанный с Петрэусом «узами» многолетней дружбы и взаимных интересов — тоже прямой просчет Трампа, за который ему предстоит расплачиваться.

Он и расплачивается. Терпит подколки от папы Римского Франциска, в котором, заблуждаясь, «в упор» не видит будущего «хозяина», а затем и фюрера Европы, как и его предшественники, одержимого идеей «крестового похода» на Москву. «На ура» общается с годящейся ему в сыновья «шестеркой» Ротшильдов — французским президентом Эмманюэлем Макроном, нахваливая «позитивную динамику» американо-французских отношений и намекая на отзыв выхода США из Парижского соглашения по климату.

А конфуз в отношениях с Британией, когда Трамп «на веру» принял «дезу» о смерти Елизаветы II, которую-де хранят в тайне, и, чтобы «уесть» англичан, принялся настаивать на прогулке с королевой в ее карете во время октябрьского визита в Лондон?.. Визит, понятное дело, срочно пришлось отменять. А для виду британской стороне было выдвинуто условие улучшить отношение к хозяину Белого дома со стороны местной общественности и СМИ.

Как вы думаете, читатель, с чьей подачи и/или при чьем попустительстве все это происходит? Риторический вопрос, однако.

Поэтому возвращаясь к российско-американской встрече в Гамбурге, невозможно отделаться от мысли, что главная проблема наших двусторонних отношений в том, что разговаривать в Америке нужно с совсем другими людьми. Однако не факт, что с ними вообще получится поговорить. А «гримаса протокола» тем временем определяет в партнеры по переговорам именно Трампа.

«Крот истории» роет небыстро. Но роет. Экс-директор ФБР Роберт Мюллер, тесно связанный с «реалистами», ведет расследование по связям команды Трампа с Россией. И что за «бес» порекомендовал президенту согласиться с его кандидатурой как «своей»? Впрочем, и «свои» в нынешнем Белом доме мигом превращаются в «чужих»: судьба еще одного бывшего ФБР-овца Джеймса Коми у всех на виду. Между тем, при всех смешках в его адрес, именно Коми нанес «контрольный» удар по рейтингу Хиллари Клинтон в преддверии ноябрьского голосования.

Словом, Трамп, похоже, свое отыграл. Когда и как это будет оформлено в конкретных решениях — увидим. И если вернуться на год назад, то не оставляет крамольная мысль: а может быть, так все и было задумано?