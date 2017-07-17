Межпарламентские отношения РФ и Армении развиваются — Володин

Москва, , 12:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал развитие межпарламентских отношений России и Армении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

«Армения для нас — стратегический надежный партнер, отношения развиваются», — заявил Володин в ходе встречи с председателем национального собрания Армении Арой Баблояном.

Спикер Госдумы отметил, что первый международный визит нового председателя национального собрания Армении состоялся именно в РФ.

«Рады этому визиту и надеемся, что наши межпарламентские отношения будут только укрепляться, и встреча еще раз позволит это сделать и развить эти отношения», — отметил Володин.

Спикер парламента Армении Ара Баблоян начал двухдневный официальный визит в Москву. В ходе визита спикер встретится с главой Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и предстоятелем Русской православной церкви — патриархом Московским и всея Руси Кириллом, отметили в аппарате парламента.