«Справедливую Россию» на выборах в Госсовет Удмуртии поведет Юнусов

Ижевск, , 11:54 — REGNUM «Справедливая Россия» определила первую тройку кандидатов для участия в выборах депутатов Государственного совета Удмуртии. Список возглавил председатель регионального отделения партии, депутат парламента пятого созыва Фарид Юнусов, сообщает пресс-служба СР.

Вторым номером идет председатель постоянной комиссии Госсовета пятого созыва по науке, образованию, культуре и молодежной политике

Третьим в списке стал член постоянной комиссии Госсовета пятого созыва по бюджету, налогам и финансам Джабраил Гаджикурбанов.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года жители Удмуртии выберут главу республики и депутатов Государственного совета шестого созыва.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, до настоящего момента списки кандидатов для участия в выборах депутатов республиканского парламента утвердили «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, ПАРНАС и «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу».