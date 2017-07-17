Могерини просят ответить, могут ли жители Крыма получать шенген

Брюссель, , 11:50 — REGNUM Запрос в связи с отказом Европы выдавать шенгенские визы жителям Крыма подан главе дипломатии ЕС Федерике Могерини. Как передает Delfi, документ составила депутат Европарламента Яна Тоом.

«Более 90% крымчан получили российское гражданство после событий 2014 г. (…), — говорится в запросе. — Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве».

Депутат Европарламента напомнила, что большинство жителей полуострова больше не имеют действующих украинских паспортов.

«Да и поездка в Киев — это очень сложно, — отмечает Тоом. — У Крыма нет с ним адекватной системы транспортного сообщения».

Она попросила главу Могерини ответить, могут ли жители Крыма получать шенген в посольствах в Москве или Киеве по российскому паспорту и есть ли исключения по гуманитарным соображениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей Крыма стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.