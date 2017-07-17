Вирус Petya атаковал правительство Севастополя

Севастополь, , 11:31 — REGNUM Компьютеры структуры правительства Севастополя подверглись атаке вируса-вымогателя Petya в пятницу, 14 июля. Об этом на аппаратном совещании 17 июля сообщил и.о. начальника ГУ информатизации и связи Денис Тимофеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В пятницу на нас проводилась атака. Вирус Petya в обеденное время атаковал наши сервера. Но благодаря тому, что у нас используется система на базе «Линукс», проблема была локализована», — сказал Тимофеев.

Он дополнил, что информация в компьютерах сохранена, устранены недостатки.

«У некоторых пользователей на экранах появилось страшное предупреждение. А так отделались легким испугом», — заключил чиновник.

Ранее атаке вируса подвергся филиал медицинской компании в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, после блокировки Украиной российских интернет-ресурсов абоненты одного из провайдеров Севастополя потеряли доступ к социальным сетям и почтовым сервисам mail.ru. Сбой объяснили частичным трафиком с территории соседнего государства, через несколько часов проблема была устранена.

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Напомним, в июне вирус-вымогатель Petya атаковал порядка 80 нефтяных, телекоммуникационных и финансовых компаний России и Украины. Вирус зашифровывает данные на компьютере и требует заплатить за расшифровку $300.

По мнению специалистов антивирусной лаборатории ESET, кибератака вируса началась с Украины.