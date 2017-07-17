Глав четырёх новгородских комитетов и департаментов определят по конкурсу

Великий Новгород, , 11:30 — REGNUM В Новгородской области объявлен открытый конкурсный отбор на замещение вакантных должностей руководителей двух комитетов и двух департаментов регионального правительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства, конкурсы объявлены «в связи с необходимостью усиления отдельных направлений социально-экономического развития области».

Это должности руководителей комитета промышленности и торговли; комитета ветеринарии; департамента архитектуры и градостроительной политики, а также департамента имущественных отношений и государственных закупок.

«Конкурс на должность руководителя — максимально открытая форма отбора, позволяющая выявить кандидатов с необходимыми профессиональными качествами. Обязательно будет учитываться опыт работы. Кроме того, каждый из участников конкурса представит концепцию развития соответствующего направления», — отметили в департаменте государственного управления Новгородской области.

Напомним, ранее в регионе открытый конкурсный отбор был объявлен на должность руководителя департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области. Также по конкурсу был назначен новый руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Читайте также: Главу социального департамента Новгородской области выберут по конкурсу