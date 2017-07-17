Совет по правам человека проведёт заседание в Псковской области

Псков, , 11:03 — REGNUM Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека проведёт выездное заседание в Псковской области. Как сообщается на сайте совета, в ходе поездки правозащитники посетят детский дом, психоневрологический интернат, госпиталь для ветеранов, хоспис, центр по профилактике ВИЧ-инфекций, места принудительного содержания, а также объекты возможного нарушения экологических прав граждан.

В первый день работы в регионе — сегодня, 17 июля — члены совета проведут приём граждан. Он начнётся в здании региональной администрации в 12:00 и продлится до 23:00.

В пресс-службе администрации Псковской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в в регионе будет работать делегация во главе с председателем совета, советником президента Российской Федерации по правам человека Михаилом Федотовым.

Также в составе делегации — член президиума совета, председатель постоянной комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин, сопредседатель президиума совета, председатель постоянной комиссии по гражданскому участию в обеспечении права на охрану здоровья Раиса Лукутцева, ответственный секретарь совета Яна Лантратова и другие.

На заседании совета 18 июля будут рассмотрены социальные права жителей и права человека в местах принудительного содержания, гражданского участия в сохранении и развитии культурного наследия Псковской области.

Напомним, Совет по развитию гражданского общества и правам человека является консультативным органом при президенте Российской Федерации. Ранее члены совета побывали с визитами в Челябинской, Тверской, Свердловской областях, Карелии, Забайкальском крае.