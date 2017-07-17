В Лондоне стартовал второй раунд переговоров по Brexit

Лондон, , 11:08 — REGNUM В Лондоне 17 июля начался второй раунд переговоров по Brexit между переговорщиками от органов ЕС (Европарламента и Еврокомиссии) и Великобритании: речь пойдет о конкретных решениях, связанных с выходом Великобритании из Евросоюза, пишет Der Standard.

Представители Еврокомиссии (Мишель Бранье) и Европарламента (Ги Верхофстадт) обсудят с переговорщиком по Brexit от Великобритании (Дэвид Дэвис) условия проживания граждан ЕС на территории Соединенного Королевства после его выхода из ЕС в 2019 году.

Ранее Европарламент пригрозил наложить вето на переговоры по Brexit в случае, если Великобритания не согласится улучшить условия, при которых граждане ЕС смогут оставаться в Соединенном Королевстве после выхода из Евросоюза.

Речь идет о трех миллионах граждан союза, которые на протяжении долгого времени живут и работают в стране и у которых уже есть семьи.

Помимо этого, будет обсуждаться вопрос будущей границы с Северной Ирландией и финансовые требования Брюсселя к Лондону. Ранее сообщалось, что Великобритания должна заплатить около €100 млрд «за выход из ЕС».

Отмечается, что второй раунд переговоров продлится до 20 июля.

Напомним, первый раунд переговоров состоялся 19 июня 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.