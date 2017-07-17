МИД России поддержит заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Заявочную кампанию России на проведение международной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге поддержит министерство иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Поддержать кампанию поручил президент России Владимир Путин. На открытии промышленной выставки «Иннопром-2017» он выразил уверенность, что опыт проведения в Екатеринбурге международных выставок позволит провести ЭКСПО на самом высоком уровне.

Как сообщил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, МИД всегда поддержит начинания направленные на расширение международного экономического сотрудничества и укрепление внешнеполитической линии.

Напомним, что ранее положительный прогноз по предстоящему голосованию за проведение ЭКСПО-2025 дал глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он выразил надежду, что большинство стран в конце 2018 года во время финального голосования поддержат заявку России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге состоялась промышленная выставка «Иннопром-2017», на открытии которой присутствовал Владимир Путин. Напомним, что соорганизатором выставки выступила Япония. В будущем году соорганизатором станет Южная Корея. Ранее официальными партнёрами «Иннопрома» были Китай (2015 год) и Индия (2016 год).

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