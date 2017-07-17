«Обмен на что-то»: В США назвали условия возврата дипсобственности

Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Вашингтон не исключил возвращения российской дипломатической собственности. Условием этого является получение «чего-то взамен», сообщает 17 июля Russia Today.

По данным СМИ, об этом заявил высокопоставленный чиновник в Белом доме. Именно в обмене на «что-то» заключается позиция администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее в Белом доме заявили о возврате дипсобственности, доступ к которой был закрыт бывшим президентом США Бараком Обамой, как «шансе» на взаимодействие с Москвой.

Инцидент с дипломатическими дачами России в США начался в конце 2016 года. Уходя, Обама выслал из США 35 российских дипломатов и закрыл доступ консульству РФ к собственности в двух штатах — Мэриленд и Нью-Йорк. Дачи были арестованы распоряжением Белого дома.

В Москве назвали выдвижение каких-либо условий по возврату собственности нарушением норм международного права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на консультациях в Вашингтоне 17 июля российская сторона ждет детальных предложений и «глубокого» разговора о том, как выйти из этой ситуации.

Кроме того, в России рассчитывают, что Вашингтон станет более конструктивен после встречи президентов РФ и США в Гамбурге (Германия).

Захарова также напомнила о множестве проблем, которые предыдущая администрация США создала и оставила в наследство администрации нынешней, — это проблемы вплоть до похищения российских граждан из третьих стран, оправдания американцев, виновных в гибели усыновленных ими российских детей.