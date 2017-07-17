Летавший над Украиной беспилотник США мог «видеть» весь Донбасс – СМИ

Киев, , 10:09 — REGNUM Разведывательный полет американского беспилотника вдоль линии разграничения в Донбассе продолжался несколько часов.

Аппарат RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 был замечен в Донбассе 16 июля. Однако в зону ДНР и ЛНР он не проник, ведя наблюдения с воздушного пространства Украины.

Высота полета составила 16,7 тысячи метров. Он в состоянии проводить разведку на глубину до 300 км с разрешением в один метр.

Уточняется, что с такой высоты он мог наблюдать буквально всю территорию Донбасса, а также области, приграничные с Россией.

Отмечается, что этот беспилотник способен вести наблюдение в течение 30 часов. Его возможная высота — 15−18 тысяч метров.

Известно, что RQ-4A Global Hawk был запущен с авиационной базы Сигонелла (Сицилия). В украинское воздушное пространство он вошел над Николаевской областью, после чего был направлен в сторону Мариуполя.

Завершив патрулирование территории вблизи линии соприкосновения, он покинул территорию Украины и направился в район к северу от Молдавии.

Напомним, 16 июля стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W несколько часов летал у границы Калининградской области. Беспилотник не покидал воздушное пространство Польши.

Ранее 12 июля этот самолет провел разведывательный полет около побережья Калининградской области и северных границ региона. При этом он не покидал воздушное пространство Литвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспилотник США в течение нескольких часов собирал информацию по Донбассу