НАТО поможет Германии решить спор с Турцией

Берлин, , 09:59 — REGNUM Вопрос очередного запрета Анкары на посещение военных бундесвера на турецкой военной базе в Конье будет обсуждаться не только немецкой и турецкой сторонами, но и в НАТО, пишет 17 июля Die Zeit.

В своем интервью Der ARD канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что «Брюссель должен прийти на помощь федеральному правительству», так как немецким депутатам снова было отказано в посещении военных, которое планировалось на 17 июля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность в связи с этим, так как «очередной запрет Анкары может сподвигнуть Берлин объявить о выводе военных из Коньи», что непосредственно может повлиять на ход военных действий в рамках борьбы международной коалиции с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что по такой же причине 9 июля уже начался вывод немецкий военных с турецкой авиабазы Инджирлик: депутатам Германии было запрещено посещать своих военных из-за того, что ФРГ предоставляет политическое убежище турецким чиновникам, которые подозреваются в причастности к попытке организации военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Отмечается, что Ангела Меркель не исключает в дальнейшем вывода немецких военных с Коньи.