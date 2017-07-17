Цыденова удивила иркутская вода в бурятском правительстве

Улан-Удэ, , 09:54 — REGNUM Врио главы Бурятии Алексей Цыденов, проводя планёрное совещание, удивился, что на столе стоит не местная, а иркутская вода. Он заявил, что бурятские организации необходимо перевести на закупку местных товаров для своих нужд.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 июля, в правительстве региона, на планёрном совещании обсуждались вопросы перевода предприятий на налоговый учёт в республику, а также вопросы закупок недропользователями на внутренние нужды продукции, произведенной в Бурятии.

Цыденов поручил министерству промышленности и торговли Бурятии провести работу с местными предприятиями для их перевода на закупку товаров местного производства для собственных нужд. В том числе он заявил, что необходимо «начать с себя» и закупать воду и продукты питания для комбината питания «у своих».

«Давайте с себя начнем. У нас с вами сейчас на столе стоит иркутская вода, к сожалению», — ответил и.о. министра промышленности Алексей Мишенин.

«Почему иркутская вода стоит на столе? Такого быть не должно — только бурятская. Нужно провести работу», — сказал Алексей Цыденов.

Также, по словам врио главы региона, продукция местных сельхозпроизводителей должна закупаться для комбинатов питания в различных учреждениях, в том числе школьных столовых: «В наших комбинатах питания также должно быть масло, молоко — всё наше».

По словам замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексея Оловянникова, на сегодняшний день завоз продовольствия из других регионов в республику действительно осуществляется: «Особенно это касается проведения различных тендеров, закупок, где определяющим моментом является не место производства, а цена».

«У нас свободное экономическое пространство, но мы, конечно же, стремимся отдавать предпочтение местным производителям. Потому что местная продукция оптимальна и по качеству, и по срокам доставки, её не надо везти из других регионов. В основном это касается мясной и молочной продукции. Если в целом, то, по нашим подсчётам, и в учреждениях, и торговых сетях Бурятии порядка 25% нашей продукции на сегодняшний день. Это достаточно серьезный показатель, потому что по некоторой продукции мы обеспечиваем себя 100%, например, по картофелю. В то же время некоторая продукция у нас просто не производится, поэтому вынуждены завозить из других регионов», — сказал Оловянников в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года Алексей Цыденов посетил золотодобывающее предприятие республики — рудник «Холбинский» ПАО «Бурятзолото», где работают более 1200 человек. На совещании с недропользователями стороны обсудили вопрос ограничений по добыче ископаемых из-за изменений в законодательстве. Также врио главы Бурятии поинтересовался, где зарегистрированы компании, и у большинства оказалась иркутская регистрация. В итоге была достигнута договорённость, что местные недропользователи начнут платить налоги в Бурятии.

Кроме того, с руководством «Бурятзолота» достигнута договорённость о том, что компания начнёт закупать для питания сотрудников местные продукты питания.

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