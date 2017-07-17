Премьер-министр Киргизии претендует на пост президента

Бишкек, , 09:32 — REGNUM В ЦИК Киргизии поступило решение Социал-демократической партии Кыргызстана (партии власти) о выдвижении премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата на должность президента страны. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Также о намерении принять участие в президентской гонке в качестве кандидата заявил , который, по информации киргизстанских СМИ, ранее был осужден за незаконный сбыт и распространение наркотиков.

Кроме того, желание стать претендентом на должность главы государства изъявил президент Союза киргизских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, лидер политической партии «Аалам» Арсланбек Малиев.

ИА REGNUM напоминает, что всего на настоящий момент заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов подали 23 гражданина Киргизии, пожелавшие принять участие в выборах президента. Также в ЦИК поступило пять решений от партий «Ак-Шумкар», «Онугуу-Прогресс», «Адам укугу», «Бутун Кыргызстан» и Социал-демократической партии Кыргызстана об участии их кандидатов в президентских выборах.

Отметим, что ранее действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев неоднократно публично выражал поддержку кандидату в президенты Сооронбаю Жээнбекову, подчеркивая при этом, что «знает его 20 с лишним лет как глубоко порядочного и очень честного человека».

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