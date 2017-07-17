Польша: 4,5 тыс. демонстрантов выступили против судебной реформы

Варшава, , 09:21 — REGNUM В Польше 16 июля волна демонстраций против судебной реформы захватила крупные города: с лозунгами «Это не конец!», «Мы остановим государственный переворот» и «Мы защитим демократию» около 4,5 тыс. протестующих вышли на улицу, пишет Die Zeit.

Местные СМИ сообщают, что демонстрации организовали представители политической оппозиции правящей партии «Право и справедливость» (ПИС) и различных общественных организаций. Среди протестующих были также депутаты от крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа».

14 июля польский сенат (верхняя палата парламента) вслед за сеймом (нижняя палата парламента) одобрил законопроект, расширяющий полномочия парламента при назначении судей. Правозащитные организации считают, что это подрывает независимость судебных органов.

Демонстранты призвали президента страны Анджея Дуду наложить вето на закон, в случае его окончательного принятия парламентом.

Согласно данным полиции, в ходе демонстраций 16 июля был задержан 31 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту, 15 из 25 судей Национального судебного совета (НСС) будут избираться нижней палатой парламента. Остальные десять судей будут назначаться президентом, а также нижней и верхней палатами парламента.

Комиссар по правам человека Совета Европы Нильс Муйжниекс подчеркнул, что «новый закон нарушает конституционный принцип разделения властей».

Представители правящей партии ПИС утверждают, что новая судебная реформа полностью соответствует демократическим принципам и сможет повысить эффективность судебной власти.