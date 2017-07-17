Китай изменит подход к ведению военной документации

Пекин, , 09:21 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о пересмотре требований обработки военной документации, передает 16 июля агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин, который также является председателем Центрального военного совета КНР, подписал документ, состоящий из восьми частей и сорока статей, предлагает новые требования ведения военной документации, новые стандарты работы, а также нормы обработки документов.

О нововведениях сообщил Отдел политической работы при Центральном военном совете.

Утверждается, что изменения обусловлены необходимостью создания сильной армии. Нововведения вступят в силу с 1 октября 2017 года.

Напомним, что в связи с ростом региональных и глобальных вызовов, а тажке обладая желанием усилить свое влияние в мире, Китай продолжает наращивать мощь своих вооруженных сил, а также совершенствовать существующие структуры.

О масштабных реформах армии стало известно еще в 2015 году, когда об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с военными чиновниками в Пекине. Цели реформы должны быть достигнуты уже к 2020 году.

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