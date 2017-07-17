Истребители Японии оснастят новыми сверхзвуковыми ракетами

Токио, , 09:11 — REGNUM Власти Японии в 2018 г. планируют оснастить истребители F-2 сверхзвуковыми ракетами «воздух-корабль», которые разработали местные специалисты. Об этом сообщает в понедельник, 17 июля, Yomiuri.

«Правительство намерено заложить в бюджет на 2018 год расходы на закупку новых противокорабельных ракет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты последней модификации будут развивать скорость в три раза быстрее скорости звука, что серьезно сократит время поражения цели. Перехвату сверхзвуковых ракет также будет мешать низкая траектория.

По данным издания, Япония решила усилить свои ВВС из-за активности Китая в Восточно-Китайском море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря являются зоной территориальных споров между Вьетнамом, КНР, Филиппинами и Японией. Страны оспаривают принадлежность множества необитаемых островов в этих морях. При этом на шельфах данных островов найдены месторождения нефти и газа.