Венесуэльцы не хотят Конституционной ассамблеи

Каракас, , 09:10 — REGNUM Предложение о созыве Конституционной ассамблеи на референдуме отвергли свыше 98% граждан Венесуэлы, передает телеканал El Capitolio .

Как отметил ректор Столичного университета Бенхамин Шарифкер, на вопрос «Вы отвергаете и не признаете созыв предложенной [президентом Венесуэлы] Николасом Мадуро КА без предварительного одобрения венесуэльского народа?», положительно ответило большинство голосовавших.

«На первый вопрос «да» ответили 6 387 854 человека, что составляет 98,4%», — сказал он.

На второй вопрос «Требуете ли вы от Национальных боливарианских вооруженных сил соблюдать и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?» положительно ответили 98,5%.

На третий «Согласны ли вы с проведением обновления ветвей власти в соответствии с конституцией, а также с проведением выборов и созданием нового правительства национального единства?» — 98,3%.

По данным Шарифкера, в голосовании участвовали более семи миллионов человек.

Уточняется, что сейчас ведется проверка протоколов. Затем, когда результаты будут окончательно установлены и зафиксированы, все протоколы будут уничтожены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Венесуэле состоялся «народный референдум», призванный определить отношение граждан страны к выборам в КА и к анонсированным президентом изменениям в конституции.

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