В Новосибирской области расширяются рамки «партийного плюрализма»

Новосибирск, , 11:09 — REGNUM Результаты на довыборах в Законодательное собрание Новосибирской области по одномандатному избирательному округу № 21 не будут слишком очевидными, хотя это и предполагается. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя информацию о том, что на вакантное место в областном парламенте заявились восемь кандидатов.

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«Состав претендентов на выборах депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва по одномандатному избирательному округу №21 позволяет предположить, что успех представителей заявленных на округ представителей основных парламентских партий не будет «обвальным» и слишком очевидным, хотя это и предполагается. Особенно острая конкуренция на «левом» и «патриотическом» флангах также едва ли может прогнозироваться, хотя ряд новых политических и гражданских деятелей, заявленных на округ, могут заявить о себе, сформировав неплохой политический задел на будущее. «Электоральная революция» на этот раз едва ли состоится, хотя рамки «партийного плюрализма», видимо, расширятся», — отметил Сергей Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 пройдут 10 сентября 2017 года. Округ оказался вакантным после того, как депутат-коммунист Артем Скатов перешел на работу в мэрию города Новосибирска.

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Избирательная комиссия региона уже заверила списки кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», КПРФ, «Справедливой Россией», ЛДПР, «Коммунистов России», «Родины», партии ветеранов России и самовыдвиженцев.

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Так, «Единую Россию» на довыборах представит руководитель группы компаний «Трансервис» Александр Бойко, КПРФ — советник мэра Новосибирска, бывший начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей Клестов, «Справедливую Россию» — общественница Надежда Ланцова, ЛДПР — помощник депутата Госдумы Илья Кононыхин, «Коммунистов России» — сотрудник НГТУ Виктор Куршин, «Родины» — журналист Константин Антонов, партии ветеранов России — заместитель директора «Бюро Судебных Решений» Вячеслав Мельников, в качестве самовыдвиженца зарегистрирован Сергей Бойко.

Избирательная кампания стартовала 14 июня. Кандидатам на вакантный пост необходимо собрать минимум 1746 подписей избирателей. Максимальное количество подписей — 1920. От сбора подписей традиционно освобождены кандидаты «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ.

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Сегодняшний созыв депутатов Заксобрания Новосибирской области был сформирован в 2015 году. В его составе 76 депутатов — 38 парламентариев избраны по спискам политических партий, столько же — по одномандатным округам.

10 сентября 2017 года также пройдут довыборы в Горсовет Новосибирска по округу №14. Место освободилось после ухода в 2016 году депутата Андрея Каличенко, который был избран в Государственную Думу.