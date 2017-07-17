Израиль выступает против перемирия на юге Сирии из-за Ирана

Париж, , 07:41 — REGNUM Власти Израиля выступают против перемирия на юге Сирии, которое было ранее согласовано президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом, как передает газета Haaretz, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам политика, Тель-Авив недоволен достигнутым перемирием, поскольку, по мнению властей Израиля, оно позволит Ирану нарастить военное присутствие в регионе.

«Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, — говорится в сообщении. — (…) Оно (перемирие) увековечивает присутствие Ирана в этой стране».

Высокопоставленный израильский чиновник пояснил газете, что Израиль знает о намерениях Ирана существенно расширить свое присутствие в Сирии.

В частности, Иран якобы планирует построить в Сирии военную базу для ВВС и ВМФ, а также направить в страну военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоялась «на полях» саммита G20 в Гамбурге (Германия). Среди прочего лидеры двух стран договорились о введении режима прекращения огня на юго-западе Сирии в районе, примыкающем к границе Иордании.

Перемирие на юго-западе Сирии вступило в силу 9 июля в 12:00 по местному времени.

Читайте также: Трамп о перемирии в Сирии: Без России его бы не было

Читайте также: Трамп сообщил о работе над еще одним перемирием в Сирии